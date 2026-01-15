Зеленський відповів на закиди Трампа: «Росії потрібні зовсім не угоди»

Президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні наголосив, що Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Про це він сказав у контексті посилення дипломатичної роботи із Сполученими Штатами Америки. Таким чином президент відреагував на заяву глави Білого дому про те, що саме Київ нібито гальмує укладення мирної угоди.

Зеленський зазначив, що саме російські ракети, "шахеди" та російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди.

"Коли через Росію в українців немає електрики по 20-30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно активніше вести нашу дипломатичну роботу – і публічну та офіційну, і непублічну та неофіційну", — наголосив президент.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно спростував заяви президента США Дональда Трампа про те, що саме Володимир Зеленський нібито гальмує завершення війни в Україні. За словами очільника польського уряду, факти свідчать про протилежне, і мирні ініціативи були відхилені саме Росією. Польський лідер прямо сказав, що американський президент помилився і відповідальність за відсутність миру лежить на Росії.

Заява Туска прозвучала на тлі коментарів Дональда Трампа, який висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін нібито "готовий до угоди", тоді як Україна — "менш готова". Трамп коротко сказав, що саме Зеленський винен у відсутності результату від переговорних зусиль США.

Видання "Коментарі" також писало, що у Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа, який поклав відповідальність за затягування війни в Україні на Володимира Зеленського. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва "погоджується" з такою оцінкою та наполягає, що саме українська сторона нібито блокує мирні переговори.