Президент Владимир Зеленский в новом видеообращении подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет преградой к миру.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Об этом он сказал в контексте усиления дипломатической работы с Соединенными Штатами Америки. Таким образом, президент отреагировал на заявление главы Белого дома о том, что именно Киев якобы тормозит заключение мирного соглашения.

Зеленский отметил, что именно российские ракеты, "шахеды" и российская попытка уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны отнюдь не соглашения.

"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом Украину поддерживает. Будем гораздо активнее вести нашу дипломатическую работу – и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную", — подчеркнул президент.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Польши Дональд Туск публично опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что именно Владимир Зеленский якобы тормозит завершение войны в Украине. По словам главы польского правительства, факты свидетельствуют об обратном, и мирные инициативы были отклонены именно Россией. Польский лидер прямо сказал, что американский президент ошибся и ответственность за отсутствие мира лежит на России.

Заявление Туска прозвучало на фоне комментариев Дональда Трампа, выразившего убеждение, что российский диктатор Владимир Путин якобы "готов к соглашению", тогда как Украина — "менее готова". Трамп коротко сказал, что именно Зеленский виновен в отсутствии результата переговорных усилий США.

Издание "Комментарии" также писало, что в Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, возложившего ответственность за затягивание войны в Украине на Владимира Зеленского. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва "соглашается" с такой оценкой и настаивает, что именно украинская сторона якобы блокирует мирные переговоры.