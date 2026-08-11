Зеленський точно втратить президентське крісло після війни: приголомшливий сценарій зміни влади

Президент Володимир Зеленський наразі зберігає лідерські позиції в потенційній президентській гонці, однак це не означає гарантованої перемоги на майбутніх виборах. Політолог Володимир Фесенко звернув увагу на суперечність у суспільних настроях: українці можуть підтримувати Зеленського як лідера воєнного часу, але водночас виступати за оновлення влади після завершення війни.

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За словами експерта, у разі проведення виборів Зеленський може посісти перше місце в першому турі. Водночас у другому турі його позиції можуть виявитися значно слабшими.

"Зараз за даними різних опитувань, Зеленський лідирує в першому турі президентських виборів, випереджаючи всіх потенційних конкурентів", – зазначив Фесенко.

Він додав, що другим наразі залишається Валерій Залужний, а третю позицію в окремих опитуваннях займає Михайло Федоров. Також потенційним конкурентом президента експерт назвав Кирила Буданова.

"Але в другому турі він програє, за даними різних опитувань, програє Залужному в першу чергу, може програти Федорову і Буданову", – сказав політолог.

Фесенко пояснює таку ситуацію тим, що ставлення до Зеленського залишається неоднозначним. Частина суспільства готова підтримувати його під час війни, водночас багато українців вважають, що після її завершення країні потрібне масштабне оновлення влади.

"Абсолютна більшість українців вважають, що після завершення війни треба оновити владу, кардинально оновити владу", – наголосив експерт.

Водночас Фесенко закликав не перебільшувати падіння рейтингу президента. За його оцінкою, критики Зеленського стало більше, але різкого обвалу підтримки не відбулося.

"Зараз стало більше критики на адресу Зеленського, але обвалу не відбулося", – пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія готується прийняти на своїй території нову групу військових із Північної Кореї, а також уже отримала від Пхеньяна додаткові балістичні ракети. Про це 10 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.