Президент Владимир Зеленский сохраняет лидерские позиции в потенциальной президентской гонке, однако это не означает гарантированной победы на предстоящих выборах. Политолог Владимир Фесенко обратил внимание на противоречие в общественных настроениях: украинцы могут поддерживать Зеленского как лидера военного времени, но вместе с тем выступать за обновление власти после завершения войны.

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По словам эксперта, в случае проведения выборов Зеленский может занять первое место в первом туре. В то же время во втором туре его позиции могут оказаться значительно слабее.

"Сейчас по данным разных опросов, Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов, опережая всех потенциальных конкурентов", — отметил Фесенко.

Он добавил, что вторым остается Валерий Залужный, а третью позицию в отдельных опросах занимает Михаил Федоров. Также потенциальным конкурентом президента эксперт назвал Кирилла Буданова.

"Но во втором туре он проигрывает, по данным разных опросов, проигрывает Залужному в первую очередь, может проиграть Федорову и Буданову", – сказал политолог.

Фесенко объясняет такую ситуацию тем, что отношение к Зеленскому остается неоднозначным. Часть общества готова поддерживать его во время войны, в то же время многие украинцы считают, что после ее завершения стране необходимо масштабное обновление власти.

"Абсолютное большинство украинцев считают, что после завершения войны нужно обновить власть, кардинально обновить власть", — подчеркнул эксперт.

В то же время Фесенко призвал не преувеличивать падение рейтинга президента. По его оценке, критики Зеленского стало больше, но резкого обвала поддержки не произошло.

"Сейчас стало больше критики в адрес Зеленского, но обрушения не произошло", – объяснил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия готовится принять на своей территории новую группу военных из Северной Кореи, а также уже получила от Пхеньяна дополнительные баллистические ракеты. Об этом 10 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.