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Зеленський раптово забажав зустрітися із Лукашенком: розкрито приголомшливу причину

Україна та Білорусь досі офіційно не розірвали дипломатичних відносин, а українське посольство в Мінську продовжує свою роботу.

13 серпня 2026, 18:05
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Клименко Елена

Україна не виключає контактів із білоруською владою, якщо такі кроки допоможуть зберегти життя людей або сприятимуть припиненню бойових дій. Водночас Київ продовжує розмежовувати білоруський народ і режим Олександра Лукашенка. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.

Зеленський раптово забажав зустрітися із Лукашенком: розкрито приголомшливу причину

Фото: з відкритих джерел

За його словами, дипломатичні відносини між Києвом і Мінськом формально не припинені. Українське посольство в Білорусі продовжує функціонувати, а через білоруську територію регулярно відбуваються обміни українських і російських військовополонених.

Чорногор наголосив, що проведення таких обмінів неможливе без певного рівня комунікації з білоруською стороною. Тому, попри політичні суперечності та підтримку Лукашенком Росії, канали взаємодії з Мінськом залишаються необхідними.

Окремо дипломат прокоментував можливість потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського з Лукашенком. За його словами, під час війни держава має враховувати не лише політичні принципи, а й питання виживання.

Чорногор пояснив, що заради зменшення кількості жертв або припинення бойових дій українська влада може бути змушена вести переговори навіть із представниками протилежної сторони. Водночас він підкреслив, що це не означає неминучість особистої зустрічі Зеленського з Лукашенком.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив про передачу США нових пропозицій щодо мирного процесу. Політолог Віталій Бала вважає, що ключове питання полягає не в кількості нових планів, а в тому, чи є в України та партнерів реальні інструменти для їх реалізації.



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