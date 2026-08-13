Зеленский внезапно захотел встретиться с Лукашенко: раскрыта потрясающая причина

Украина не исключает контактов с белорусскими властями, если такие шаги помогут сохранить жизнь людей или будут способствовать прекращению боевых действий. В то же время, Киев продолжает разграничивать белорусский народ и режим Александра Лукашенко. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор.

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По его словам, дипломатические отношения между Киевом и Минском формально не прекращены. Украинское посольство в Беларуси продолжает функционировать, а через белорусскую территорию регулярно проходят обмены украинских и российских военнопленных.

Черногор подчеркнул, что проведение таких обменов невозможно без определенного уровня коммуникации с белорусской стороной. Поэтому, несмотря на политические противоречия и поддержку Лукашенко России, каналы взаимодействия с Минском остаются необходимыми.

Отдельно дипломат прокомментировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Лукашенко. По его словам, во время войны государство должно учитывать не только политические принципы, но и вопросы выживания.

Черногор объяснил, что ради уменьшения количества жертв или прекращения боевых действий украинские власти могут быть вынуждены вести переговоры даже с представителями противоположной стороны. В то же время, он подчеркнул, что это не означает неизбежность личной встречи Зеленского с Лукашенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Владимир Зеленский заявил о передаче США новых предложений по мирному процессу. Политолог Виталий Бала считает, что ключевой вопрос не в количестве новых планов, а в том, есть ли у Украины и партнеров реальные инструменты для их реализации.