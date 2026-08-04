logo_ukra

BTC/USD

64120

ETH/USD

1873.43

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Зеленський посилив вимоги до дипломатичного корпусу: у мережі критикують англійську Залужного
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський посилив вимоги до дипломатичного корпусу: у мережі критикують англійську Залужного

Критерій професіоналізму: Зеленський заявив, що українські посли зобов'язані володіти мовою країни призначення

4 серпня 2026, 18:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо критеріїв відбору та професійних вимог до очільників українських дипломатичних місій за кордоном. Глава держави наголосив на важливості глибокої інтеграції послів у середовище країни перебування, що викликало жваве обговорення у суспільстві на тлі призначення деяких топчиновників.

Зеленський посилив вимоги до дипломатичного корпусу: у мережі критикують англійську Залужного

Валерій Залужний

Під час свого виступу Президент чітко окреслив стандарти, яким має відповідати кожен представник дипломатичного корпусу, що репрезентує інтереси Києва на міжнародній арені. На думку лідера країни, поверхневого знання політичного контексту сьогодні вже недостатньо для якісного виконання обов'язків.

"Посли мають знати мову та культуру країни, в якій працюють", — безапеляційно підкреслив Володимир Зеленський, визначаючи базовий рівень кваліфікації для закордонних місій.

Як зразок високого професійного стандарту та здатності до саморозвитку Глава держави відзначив роботу чинного міністра закордонних справ. Президент зауважив, що ефективна робота на попередніх посадах напряму залежала від особистих зусиль дипломата.

Президент навів приклад Андрія Сибіги, який під час роботи на держслужбі в Польщі та Туреччині опанував дві іноземні мови — поьську та турецьку.

Водночас у кулуарах та соціальних мережах ці слова Президента сприйняли як завуальовану критику на адресу деяких дипломатів. Зокрема, користувачі та медіакритики одразу провели паралелі із нинішнім послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, чиї публічні виступи англійською мовою неодноразово ставали об'єктом дискусій через сильний акцент та помилки при читанні підготовлених текстів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний в одному зі своїх виступів озвучив глибоку алегорію, яка спричинила бурхливе обговорення в мережі. Користувачів збентежила згадка про "сина", адже достеменно відомо, що генерал разом із дружиною виховують двох доньок.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини