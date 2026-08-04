Президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление по критериям отбора и профессиональным требованиям к руководителям украинских дипломатических миссий за рубежом. Глава государства отметил важность глубокой интеграции послов в среду страны пребывания, что вызвало оживленное обсуждение в обществе на фоне назначения некоторых топ-чиновников.

Валерий Залужный

В ходе своего выступления Президент четко обозначил стандарты, которым должен отвечать каждый представитель дипломатического корпуса, представляющий интересы Киева на международной арене. По мнению лидера страны, поверхностного знания политического контекста сегодня недостаточно для качественного выполнения обязанностей.

"Послы должны знать язык и культуру страны, где работают", — безапелляционно подчеркнул Владимир Зеленский, определяя базовый уровень квалификации для зарубежных миссий.

Как образец высокого профессионального стандарта и саморазвития Глава государства отметил работу действующего министра иностранных дел. Президент отметил, что эффективная работа на предыдущих должностях напрямую зависела от личных усилий дипломата.

Президент привел пример Андрея Сибиги, который во время работы на госслужбе в Польше и Турции овладел двумя иностранными языками — польским и турецким.

В то же время, в кулуарах и социальных сетях эти слова Президента восприняли как завуалированную критику в адрес некоторых дипломатов. В частности, пользователи и медиакритики сразу провели параллели с нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, чьи публичные выступления на английском языке неоднократно становились объектом дискуссий из-за сильного акцента и ошибок при чтении подготовленных текстов.

бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в одном из своих выступлений озвучил глубокую аллегорию, повлекшую бурное обсуждение в сети. Пользователей смутило упоминание о "сыне", ведь доподлинно известно, что генерал вместе с женой воспитывают двух дочерей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что