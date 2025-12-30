Зеленський назвав дати нових переговорів щодо припинення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо досягнення миру в Україні та назвав дати найближчих зустрічей.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом.

"Плануємо на 3 січня в Україні. Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції. Вдячний команді Президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах", — зазначив Зеленський у соцмережах.

За його словами, сьогодні переговорні команди знову спілкувались, йшлося про подальші кроки та акценти в перемовинах.

Як писав портал "Коментарі", Москва демонструє зацікавленість у переговорах, усвідомлюючи, що їх відсутність може призвести до незворотних наслідків і навіть до поразки у війні проти України. Про це заявив керівник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він пояснює, що на позиції РФ тиснуть численні фактори: економічні санкції, успішні дії України на різних фронтах, втрати техніки, складність ведення наступальної війни проти народу, який активно захищається, а також ускладнення мобілізації з кожним роком.

Видання "Коментарі" також повідомляло, що переговори між Україною, США та Росією можуть визначити майбутній шлях мирного врегулювання конфлікту, а завершення війни й укладення мирної угоди можуть відбутися вже в лютому 2026 року. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.