Зеленский назвал даты новых переговоров по прекращению войны в Украине

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры о достижении мира в Украине и назвал даты ближайших встреч.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих встретиться уже в ближайшее время.

"Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции. Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах", — отметил Зеленский в соцсетях.

По его словам, сегодня переговорные команды снова общались, речь шла о дальнейших шагах и акцентах в переговорах.

Как писал портал "Комментарии", Москва демонстрирует интерес к переговорам, осознавая, что их отсутствие может привести к необратимым последствиям и даже к поражению в войне против Украины. Об этом заявил руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он объясняет, что на позиции РФ давят многочисленные факторы: экономические санкции, успешные действия Украины на разных фронтах, потери техники, сложность ведения наступательной войны против активно защищающегося народа, а также усложнение мобилизации с каждым годом.

Издание "Комментарии" также сообщало, что переговоры между Украиной, США и Россией могут определить будущий путь мирного урегулирования конфликта, а завершение войны и заключение мирного соглашения может состояться уже в феврале 2026 года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.