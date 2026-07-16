Зеленський готовий зустрітися з Путіним: у МЗС назвали місто, де може вирішуватися доля війни

Україна підтвердила готовність до особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Одним із найбільш імовірних майданчиків для таких переговорів Київ називає Анкару, яка вже неодноразово виступала посередником між сторонами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Туреччина сьогодні є однією з ключових дипломатичних столиць світу, а її роль у врегулюванні російсько-української війни залишається надзвичайно важливою. Україна підтримує готовність Анкари організувати переговори найвищого рівня та висловлює вдячність турецькій стороні за таку ініціативу.

Глава МЗС наголосив, що Київ уже має конкретні пропозиції щодо завершення війни й залишається відданим мирним ініціативам за участю міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів та європейських держав. Він підкреслив, що Україна готова до встановлення режиму припинення вогню, який міг би стати першим результатом потенційної зустрічі лідерів.

Водночас, за словами Сибіги, переговорна позиція України помітно зміцнилася. Він пов'язав це зі зростанням ефективності українських асиметричних операцій на території Росії, які дедалі сильніше впливають на військову та політичну ситуацію всередині РФ.

На переконання міністра, саме поєднання успіхів на полі бою та активної дипломатії створює умови, за яких Кремль дедалі важче ігнорувати необхідність реальних переговорів. У Києві вважають, що зараз настав момент максимально використовувати дипломатичні можливості для припинення війни.

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