Зеленский готов встретиться с Путиным: в МИДе назвали город, где может решаться судьба войны

Украина подтвердила готовность к личной встрече президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из наиболее вероятных площадок для таких переговоров Киев называет Анкару, уже неоднократно выступавшую посредником между сторонами. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, Турция сегодня является одной из ключевых дипломатических столиц мира, а ее роль в урегулировании российско-украинской войны остается очень важной. Украина поддерживает готовность Анкары организовать переговоры высочайшего уровня и выражает благодарность турецкой стороне за такую инициативу.

Глава МИД подчеркнул, что у Киева уже есть конкретные предложения по завершению войны и остается преданным мирным инициативам с участием международных партнеров, в частности Соединенных Штатов и европейских государств. Он подчеркнул, что Украина готова к установлению режима прекращения огня, который мог стать первым результатом потенциальной встречи лидеров.

В то же время, по словам Сибиги, переговорная позиция Украины заметно укрепилась. Он связал это с ростом эффективности украинских асимметричных операций на территории России, все сильнее влияющих на военную и политическую ситуацию внутри РФ.

По убеждению министра, именно сочетание успехов на поле и активной дипломатии создает условия, при которых Кремль все труднее игнорировать необходимость реальных переговоров. В Киеве считают, что сейчас момент максимально использовать дипломатические возможности для прекращения войны.

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