Заява Трампа “зачепила” нардепів: Зеленському радять жорстко обійтися зі США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправив українських військових експертів на Близький Схід. Вони допомагають відбивати дронові атаки. І за його словами, про допомогу у протидії іранським дронам просили США, однак президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що допомога України їм не потрібна. У Верховній Раді відреагували на слова очільника США.

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що дивним виглядає, як українські представники деяких виробників зброї активно їздять по США і намагаються продати свої вироби, як свого часу продавали автомати Калашнікова в Африці.

“Згадалось, як Трамп минулого тижня заявив на весь світ, що їм не потрібні наші дрони, наша зброя і взагалі нічого від нас. То було б логічно цілком, якби наш президент відкликав всі ці активні делегації додому, бо національні інтереси та самоповага важливіші. Тим паче ми маємо безліч запитів від партнерів на європейському континенті”, — зауважив політик.

Ну а тих виробників, які не згодні, за словами народного депутата, просто можна позбавити доступів до випробувань і полігонів.

“Хай себе не переоцінюють”, — підсумував він.

