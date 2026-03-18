Заявление Трампа "зацепило" нардепов: Зеленскому советуют жестко обойтись с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправил украинских военных экспертов на Ближний Восток. Они помогают отбивать дроновые атаки. И по его словам, о помощи в противодействии иранским дронам просили США, однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что помощь Украины им не нужна. В Верховной Раде отреагировали на слова главы США.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что странно выглядит, как украинские представители некоторых производителей оружия активно ездят по США и пытаются продать свои изделия, как в свое время продавали автоматы Калашникова в Африке.

"Вспомнилось, как Трамп на прошлой неделе заявил на весь мир, что им не нужны наши дроны, наше оружие и вообще ничего от нас. Это было бы логично вполне, если бы наш президент отозвал все эти активные делегации домой, потому что национальные интересы и самоуважение важнее. Тем более, у нас есть множество запросов от партнеров на европейском континенте”, — отметил политик.

Ну а тех производителей, которые не согласны, по словам народного депутата, просто можно лишить доступа к испытаниям и полигонам.

"Пусть себя не переоценивают", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен работой Верховной Рады и пригрозил народным депутатам мобилизацией и отправкой на фронт. Хотя впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Зеленского не так поняли, под куполом оживились и объяснили, кто из нардепов первым должен идти на войну. Заметили, что вопросы защиты Отечества невозможно успешно решать, если рассчитывать на загон и содержание людей силой в армии.



