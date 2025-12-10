«Затримок не буде»: Зеленський заявив про продуктивну розмову з представниками США

Президент Володимир Зеленський разом із командою провів розмову із представниками США – міністром фінансів Скотом Бессентом, бізнесменом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а також з бізнесменом-мільярдером, відомим інвестором Ларрі Фінком.

Перемовини представників України та США. Фото: з відкритих джерел

Перемовини український президент назвав продуктивними. За його словами, це фактично була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

"Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату", — наголосив Зеленський.

Під час перемовин сторони узгодили наступні контакти між командами. При цьому президент запевнив, що з українського боку "як і завжди, затримок не буде".

"Працюємо на результат. Дякую президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що американський сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа у підготовці домовленості з Кремлем, яка може суттєво зашкодити Україні. За його словами, так званий "мирний план" Трампа є не дипломатичною ініціативою, а "корупційною бізнес-угодою", що має на меті збагачення його найближчих союзників.

Мерфі посилається на закриті переговори в Маямі, які відбулися минулого місяця. Участь у них, окрім бізнесмена та радника Трампа Стіва Віткоффа брав зять президента США Джаред Кушнер. Росію ж представляв не дипломат, а глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв, який контролює багатомільярдні нафтові потоки Кремля.