«Задержек не будет»: Зеленский заявил о продуктивном разговоре с представителями США
commentss НОВОСТИ Все новости

«Задержек не будет»: Зеленский заявил о продуктивном разговоре с представителями США

Президент Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с представителями США документа об восстановлении Украины

10 декабря 2025, 20:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с представителями США – министром финансов Скоттом Бессентом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также с бизнесменом-миллиардером, известным инвестором Ларри Финком.

«Задержек не будет»: Зеленский заявил о продуктивном разговоре с представителями США

Переговоры представителей Украины и США. Фото: из открытых источников

Переговоры украинский президент назвал продуктивными. По его словам, это фактически была первая встреча группы, которая будет работать над документом по экономическому восстановлению Украины.

"Мы обсудили ключевые вещи для восстановления, разные механизмы и видения восстановления. Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине. Мы уже подготовили и украинский взгляд на 20 базовых пунктов фундаментального документа для окончания войны. Именно общая безопасность будет определять экономическую экономику и будет формировать защищенность бизнес-климата", — подчеркнул Зеленский.

В ходе переговоров стороны согласовали следующие контакты между командами. При этом президент заверил, что с украинской стороны "как всегда, задержек не будет".

"Работаем на результат. Благодарю президента Трампа и его команду за содержательную работу и поддержку", — добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил Дональда Трампа в подготовке договоренности с Кремлем, которая может повредить Украине. По его словам, так называемый "мирный план" Трампа является не дипломатической инициативой, а "коррупционным бизнес-соглашением", целью которого является обогащение его ближайших союзников.

Мерфи ссылается на состоявшиеся в прошлом месяце закрытые переговоры в Майами. Участие в них, кроме бизнесмена и советника Трампа Стива Виткоффа, принимал зять президента США Джаред Кушнер. Россию же представлял не дипломат, а глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, контролирующий многомиллиардные нефтяные потоки Кремля.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17231
