Залучать PR-агентство: ЗМІ розкрили план Зеленського щодо відновлення довіри Польщі

Українська влада готує масштабну кампанію в Польщі, покликану покращити сприйняття України та відновити довіру на тлі загострення двосторонніх відносин. Для реалізації плану Київ може залучити зовнішнє PR-агентство. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За інформацією журналістів, відповідний план розробили в Офісі президента Володимира Зеленського. Його підготовка стала частиною реакції Києва на кризу у відносинах із Варшавою. Рішення працювати саме над покращенням іміджу України, а не переходити до конфронтації, було одним з кількох сценаріїв, які розглядали українські посадовці.

Одним із ключових завдань кампанії стане нагадування польському суспільству про історію співпраці двох народів. Зокрема, Київ планує акцентувати на союзі Польщі та Української Народної Республіки часів Симона Петлюри під час польсько-більшовицької війни 1920 року.

Водночас українська сторона хоче знайти в Польщі громадян, які й надалі позитивно ставляться до України, та активніше співпрацювати з польським бізнесом, експертами й медіа. Окрему увагу планують приділити російському впливу та можливому фінансуванню груп, діяльність яких спрямована проти України.

У межах ініціативи Міністерство закордонних справ України також планує створити спеціальну групу, яка займатиметься польським напрямком. До неї можуть увійти посли України у Польщі Василь Боднар і Василь Зварич.

Як зазначає Dziennik Gazeta Prawna, серед варіантів, які розглядалися в Києві, були також вичікувальна тактика та жорстка конфронтація з Варшавою. Крім того, розглядалася можливість залучення інституцій ЄС до розслідування нападів на українців у Польщі, однак від цього сценарію Зеленський відмовився.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі вимагають депортувати українських чоловіків на війну.

Також "Коментарі" писали, що Євростат зафіксував масове скорочення кількості українців у Польщі. У які країни ЄС переїжджають біженці.