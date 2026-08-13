Привлекут PR-агентство: СМИ раскрыли план Зеленского по восстановлению доверия Польши

Украинские власти готовят масштабную кампанию в Польше, призванную улучшить восприятие Украины и восстановить доверие на фоне обострения двусторонних отношений. Для реализации плана Киев может привлечь внешнее PR-агентство. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По информации журналистов, соответствующий план был разработан в Офисе президента Владимира Зеленского. Его подготовка стала частью реакции Киева на кризис в отношениях с Варшавой. Решение работать именно над улучшением имиджа Украины, а не переходить к конфронтации было одним из нескольких сценариев, которые рассматривали украинские чиновники.

Одной из ключевых задач кампании станет напоминание польскому обществу об истории сотрудничества двух народов. В частности, Киев планирует акцентировать внимание на союзе Польши и Украинской Народной Республики времен Симона Петлюры во время польско-большевистской войны 1920 года.

В то же время украинская сторона хочет найти в Польше граждан, которые и дальше положительно относятся к Украине, и активнее сотрудничать с польским бизнесом, экспертами и медиа. Отдельное внимание планируется уделить российскому влиянию и возможному финансированию групп, деятельность которых направлена против Украины.

В рамках инициативы Министерство иностранных дел Украины также планирует создать специальную группу, которая будет заниматься польским направлением. В нее могут войти послы Украины в Польше Василий Боднарь и Василий Зварыч.

Как отмечает Dziennik Gazeta Prawna, среди рассматриваемых в Киеве вариантов были также выжидательная тактика и жесткая конфронтация с Варшавой. Кроме того, рассматривалась возможность привлечения институтов ЕС к расследованию нападений на украинцев в Польше, однако от этого сценария Зеленский отказался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше требуют депортировать украинских мужчин на войну.

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