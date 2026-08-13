logo

BTC/USD

63675

ETH/USD

1887.94

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Привлекут PR-агентство: СМИ раскрыли план Зеленского по восстановлению доверия Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

Привлекут PR-агентство: СМИ раскрыли план Зеленского по восстановлению доверия Польши

Киев готовит PR-кампанию в Польше для возобновления доверия. Офис Президента выбрал мягкую силу вместо конфронтации.

13 августа 2026, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские власти готовят масштабную кампанию в Польше, призванную улучшить восприятие Украины и восстановить доверие на фоне обострения двусторонних отношений. Для реализации плана Киев может привлечь внешнее PR-агентство. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Привлекут PR-агентство: СМИ раскрыли план Зеленского по восстановлению доверия Польши

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По информации журналистов, соответствующий план был разработан в Офисе президента Владимира Зеленского. Его подготовка стала частью реакции Киева на кризис в отношениях с Варшавой. Решение работать именно над улучшением имиджа Украины, а не переходить к конфронтации было одним из нескольких сценариев, которые рассматривали украинские чиновники.

Одной из ключевых задач кампании станет напоминание польскому обществу об истории сотрудничества двух народов. В частности, Киев планирует акцентировать внимание на союзе Польши и Украинской Народной Республики времен Симона Петлюры во время польско-большевистской войны 1920 года.

В то же время украинская сторона хочет найти в Польше граждан, которые и дальше положительно относятся к Украине, и активнее сотрудничать с польским бизнесом, экспертами и медиа. Отдельное внимание планируется уделить российскому влиянию и возможному финансированию групп, деятельность которых направлена против Украины.

В рамках инициативы Министерство иностранных дел Украины также планирует создать специальную группу, которая будет заниматься польским направлением. В нее могут войти послы Украины в Польше Василий Боднарь и Василий Зварыч.

Как отмечает Dziennik Gazeta Prawna, среди рассматриваемых в Киеве вариантов были также выжидательная тактика и жесткая конфронтация с Варшавой. Кроме того, рассматривалась возможность привлечения институтов ЕС к расследованию нападений на украинцев в Польше, однако от этого сценария Зеленский отказался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше требуют депортировать украинских мужчин на войну.

Также "Комментарии" писали, что Евростат зафиксировал массовое сокращение количества украинцев в Польше. В какие страны ЕС переезжают беженцы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edgp.gazetaprawna.pl/swiat/artykuly/11289301,zelenski-plan-poprawy-wizerunku-ukrainy-w-polsce-relacje-z-warszawa.html
Теги:

Новости

Все новости