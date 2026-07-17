Залишився єдиний правильний вихід: військовий дав пораду українцям

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Польщі загострюється — поляки уже відверто обурюються перебуванням в країні українців. Почастішали напади на українців різного віку — скривдити, образити та навіть побити можуть і підлітків. Військові ЗСУ дали пораду, як дійсно правильно вчинити у цій ситуації.
Військові. Ілюстративне фото
Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, в Польщі склалася небезпечна ситуація склалась з вибухом проявів масової українофобії. За його словами, небезпечна для всієї Європи, адже робить її вдвічі вразливішою для ворогів.
Жорін також дав пораду українцям, які перебувають у Польщі та розповів, де шукати справедливості.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як мер Генічеська, військовий з позивним “Осман” Станіслав Бунятов відреагував на заклики до мітингів після рішення Зеленского звільнити Федорова. Військовий зазначив, що такі акції загрожує нашій державі.