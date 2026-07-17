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Залишився єдиний правильний вихід: військовий дав пораду українцям

Підполковник Жорін розповів про небезпечну ситуацію в Польщі та дав пораду українцям

17 липня 2026, 23:46
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Кречмаровская Наталия

Ситуація в Польщі загострюється — поляки уже відверто обурюються перебуванням в країні українців. Почастішали напади на українців різного віку — скривдити, образити та навіть побити можуть і підлітків. Військові ЗСУ дали пораду, як дійсно правильно вчинити у цій ситуації. 

Залишився єдиний правильний вихід: військовий дав пораду українцям

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, в Польщі склалася небезпечна ситуація склалась з вибухом проявів масової українофобії. За його словами, небезпечна для всієї Європи, адже робить її вдвічі вразливішою для ворогів.

“Ця історія є наслідком політичних спекуляцій навколо псевдоісторичних міфів. Задля заробляння рейтингів деякі польські політики, на жаль, доводять ситуацію до точки кипіння. А РФ цим успішно користується — тільки нещодавно піймали чергову партію завербованих Росією на території Польщі дурачків, що мали займатись провокаціями та дестабілізацією ситуації”, — зазначив військовий. 

Жорін також дав пораду українцям, які перебувають у Польщі та розповів, де шукати справедливості.

“Українцям, котрі знаходяться в Польщі та мають відповідні можливості, хіба пораджу вертатись в Україну і захищати її, працювати на перемогу. Адже як показує життя, тільки на своїй землі та у своїй державі українці можуть розраховувати на справедливість”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як мер Генічеська, військовий з позивним “Осман” Станіслав Бунятов відреагував на заклики до мітингів після рішення Зеленского звільнити Федорова. Військовий зазначив, що такі акції загрожує нашій державі.




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Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6105
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