Остался единственный правильный выход: военный дал совет украинцам

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в Польше обостряется – поляки уже откровенно возмущаются пребыванием в стране украинцев. Участились нападения на украинцев всех возрастов — обидеть, оскорбить и даже избить могут и подростков. Военные ВСУ дали совет, как действительно правильно поступить в этой ситуации.
Военные. Иллюстративное фото
Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что в Польше сложилась опасная ситуация с взрывом проявлений массовой украинофобии. По его словам, опасна для всей Европы, ведь делает ее вдвойне уязвимой для врагов.
Жорин также дал совет находящимся в Польше украинцам и рассказал, где искать справедливости.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как мэр Геническа, военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов отреагировал на призывы к митингам после решения Зеленского уволить Федорова. Военный отметил, что такие акции угрожает нашему государству.