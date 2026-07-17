Остался единственный правильный выход: военный дал совет украинцам

Ситуация в Польше обостряется – поляки уже откровенно возмущаются пребыванием в стране украинцев. Участились нападения на украинцев всех возрастов — обидеть, оскорбить и даже избить могут и подростков. Военные ВСУ дали совет, как действительно правильно поступить в этой ситуации.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что в Польше сложилась опасная ситуация с взрывом проявлений массовой украинофобии. По его словам, опасна для всей Европы, ведь делает ее вдвойне уязвимой для врагов.

"Эта история является следствием политических спекуляций вокруг псевдоисторических мифов. Для зарабатывания рейтингов некоторые польские политики, к сожалению, доводят ситуацию до точки кипения. А РФ этим успешно пользуется — только недавно поймали очередную партию завербованных Россией на территории Польши дураков, которые должны были заниматься провокациями и дестабилизацией ситуации”, — отметил военный.

Жорин также дал совет находящимся в Польше украинцам и рассказал, где искать справедливости.

"Украинцам, которые находятся в Польше и имеют соответствующие возможности, разве посоветую возвращаться в Украину и защищать ее, работать на победу. Ведь как показывает жизнь, только на своей земле и в своем государстве украинцы могут рассчитывать на справедливость", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как мэр Геническа, военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов отреагировал на призывы к митингам после решения Зеленского уволить Федорова. Военный отметил, что такие акции угрожает нашему государству.



