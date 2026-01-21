Закулісні переговори: Москва отримала погоджений з Україною мирний проєкт

На початку цього місяця Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, який був попередньо узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Мирний план у руках Кремля

За даними видання, документи були неофіційно передані до Москви для ознайомлення. Це дало Кремлю можливість заздалегідь підготувати власну позицію, сформулювати зауваження та пропозиції щодо змін ще до запланованого візиту американських представників — Віткоффа і Кушнера.

Джерела стверджують, що в Кремлі сприйняли цей проєкт як суттєвий крок уперед, навіть попри те, що він не є фіналізованою мирною угодою. Частина питань, які Росія вважає ключовими, або взагалі не була включена до документа, або ж сформульована в неприйнятному для Москви вигляді. Водночас сам факт, що ці теми вже почали обговорюватися, у Кремлі оцінили позитивно.

Особливу увагу російські чиновники звертають на те, що вони розцінюють як готовність США піти на визнання Криму та інших тимчасово окупованих українських територій під контролем РФ. За словами співрозмовників Bloomberg, саме це питання є для Путіна принциповим і визначальним.

Саме через це, зазначають джерела, Кремль діє обережно: з одного боку, намагається не відштовхнути Захід, а з іншого — сигналізує про готовність лише до обмежених компромісів, які не суперечать базовим вимогам Москви.

Очікується, що обговорення цього проєкту та можливих правок до нього стане однією з ключових тем під час найближчих контактів між російською стороною та представниками США.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ораненого російського військовослужбовця з Новосибірської області Антона Фісюру, якого після звернення його племінниці до Володимира Путіна терміново госпіталізували, вже за місяць планують знову повернути на фронт. Про це повідомила його дружина в коментарі журналістам.