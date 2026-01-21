logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Закулісні переговори: Москва отримала погоджений з Україною мирний проєкт
commentss НОВИНИ Всі новини

Закулісні переговори: Москва отримала погоджений з Україною мирний проєкт

Володимир Путін, за даними західних джерел, уже на початку місяця отримав неофіційний проєкт мирного плану, узгоджений Україною та європейськими партнерами, що може свідчити про нову фазу закулісних переговорів

21 січня 2026, 18:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На початку цього місяця Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, який був попередньо узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Закулісні переговори: Москва отримала погоджений з Україною мирний проєкт

Мирний план у руках Кремля

За даними видання, документи були неофіційно передані до Москви для ознайомлення. Це дало Кремлю можливість заздалегідь підготувати власну позицію, сформулювати зауваження та пропозиції щодо змін ще до запланованого візиту американських представників — Віткоффа і Кушнера.

Джерела стверджують, що в Кремлі сприйняли цей проєкт як суттєвий крок уперед, навіть попри те, що він не є фіналізованою мирною угодою. Частина питань, які Росія вважає ключовими, або взагалі не була включена до документа, або ж сформульована в неприйнятному для Москви вигляді. Водночас сам факт, що ці теми вже почали обговорюватися, у Кремлі оцінили позитивно.

Особливу увагу російські чиновники звертають на те, що вони розцінюють як готовність США піти на визнання Криму та інших тимчасово окупованих українських територій під контролем РФ. За словами співрозмовників Bloomberg, саме це питання є для Путіна принциповим і визначальним.

Саме через це, зазначають джерела, Кремль діє обережно: з одного боку, намагається не відштовхнути Захід, а з іншого — сигналізує про готовність лише до обмежених компромісів, які не суперечать базовим вимогам Москви.

Очікується, що обговорення цього проєкту та можливих правок до нього стане однією з ключових тем під час найближчих контактів між російською стороною та представниками США.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що пораненого російського військовослужбовця з Новосибірської області Антона Фісюру, якого після звернення його племінниці до Володимира Путіна терміново госпіталізували, вже за місяць планують знову повернути на фронт. Про це повідомила його дружина в коментарі журналістам.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-21/us-envoys-to-meet-putin-for-new-talks-on-ukraine-witkoff-says
Теги:

Новини

Всі новини