Закулисные переговоры: Москва получила согласованный с Украиной мирный проект

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В начале этого месяца Владимир Путин получил проект мирного плана, предварительно согласованный между Украиной и европейскими партнерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Мирный плана руках Кремля
По данным издания, документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления. Это позволило Кремлю заранее подготовить собственную позицию, сформулировать замечания и предложения по изменениям еще до запланированного визита американских представителей — Виткоффа и Кушнера.
Источники утверждают, что в Кремле восприняли этот проект как существенный шаг вперед, даже несмотря на то, что он не является финализированным мирным соглашением. Часть вопросов, которые Россия считает ключевыми, либо вообще не была включена в документ, либо сформулирована в неприемлемом для Москвы виде. В то же время, сам факт, что эти темы уже начали обсуждаться, в Кремле оценили положительно.
Особое внимание российские чиновники обращают на то, что расценивают как готовность США пойти на признание Крыма и других временно оккупированных украинских территорий под контролем РФ. По словам собеседников Bloomberg, именно этот вопрос является для Путина принципиальным и определяющим.
Именно поэтому, отмечают источники, Кремль действует осторожно: с одной стороны, пытается не оттолкнуть Запад, а с другой — сигнализирует о готовности только к ограниченным компромиссам, не противоречащим базовым требованиям Москвы.
Ожидается, что обсуждение этого проекта и возможных поправок к нему станет одной из ключевых тем во время ближайших контактов между российской стороной и представителями США.