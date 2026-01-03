Західні ЗМІ написали про впертість Путіна, яка «періодично дратує Трампа»

Попри численні заяви Заходу про санкційний тиск, який нібито здатен серйозно підірвати російську економіку та змусити Кремль змінити курс, диктатор РФ Володимир Путін демонструє показову незворушність.

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На це звертає увагу видання Politico. У публікації зазначається, що ані запеклі бої на фронті, ані внутрішні проблеми в Росії — зокрема дефіцит пального через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах — не змушують Путіна відмовлятися від своїх жорстких і максималістських вимог. Журналісти оцінюють імовірність завершення війни за посередництва Дональда Трампа як низьку — приблизно один шанс із чотирьох.

Водночас президент України Володимир Зеленський, за оцінками аналітиків, має серйозні внутрішньополітичні обмеження. Будь-які компроміси, які могли б виглядати як поступки Росії, ризикують викликати різко негативну реакцію українського суспільства.

Дональд Трамп часто виглядає більш відкритим до ідеї можливого "великого договору". Після саміту з Путіним на Алясці він, як випливає з оприлюднених записів, у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном висловлював переконання, що російський лідер нібито справді зацікавлений у домовленостях саме з ним.

Politico пише, що впертість Путіна періодично дратує Трампа і змушує його замислюватися, чи не використовує російський президент переговорний процес у власних інтересах. За даними видання, такої ж думки дотримується і Меланія Трамп.

Журналісти вважають, що Путін уміло грає на очікуваннях Трампа, ретельно обираючи моменти для контактів. Як приклад наводиться двогодинна телефонна розмова, під час якої Кремль заговорив про можливий саміт саме тоді, коли Трамп публічно допустив варіант передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Автори матеріалу наголошують, що затягування війни може бути вигідним Москві. Тривалий конфлікт виснажує європейські держави фінансово, підриває єдність трансатлантичного союзу та одночасно відволікає Захід від інших глобальних викликів. Це, на думку Politico, грає на руку й Китаю, зокрема у контексті потенційних рішень Пекіна щодо Тайваню.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що вкотре бездоганно пройшов когнітивне тестування, правильно відповівши на всі запитання, які йому ставили.