Западные СМИ написали об упрямстве Путина, которое «периодически раздражает Трампа»

Несмотря на многочисленные заявления Запада о санкционном давлении, которое якобы способно серьезно подорвать российскую экономику и заставить Кремль изменить курс, диктатор РФ Владимир Путин демонстрирует показательную невозмутимость.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На это обращает внимание издание Politico. В публикации отмечается, что ни ожесточенные бои на фронте, ни внутренние проблемы в России — в частности, дефицит горючего из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам — не заставляют Путина отказываться от своих жестких и максималистских требований. Журналисты оценивают вероятность завершения войны при посредничестве Дональда Трампа как низкую — примерно один шанс из четырех.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, по оценкам аналитиков, имеет серьезные внутриполитические ограничения. Любые компромиссы, которые могли бы выглядеть как уступки России, рискуют вызвать резко отрицательную реакцию общества.

Дональд Трамп часто выглядит более открытым идее возможного "большого договора". После саммита с Путиным на Аляске он, как следует из обнародованных записей, в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном выражал убеждение, что российский лидер действительно заинтересован в договоренностях именно с ним.

Politico пишет, что упрямство Путина периодически раздражает Трампа и заставляет его задумываться, не использует ли российский президент переговорный процесс в своих интересах. По данным издания, такого же мнения придерживается и Мелания Трамп.

Журналисты считают, что Путин умело играет на ожиданиях Трампа, тщательно выбирая моменты для контактов. В качестве примера приводится двухчасовой телефонный разговор, в ходе которого Кремль заговорил о возможном саммите именно тогда, когда Трамп публично допустил вариант передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Авторы материала подчеркивают, что затягивание войны может быть выгодно Москве. Длительный конфликт истощает европейские государства финансово, подрывает единство трансатлантического союза и одновременно отвлекает Запад от других глобальных вызовов. Это, по мнению Politico, играет на руку и Китаю, в частности в контексте потенциальных решений Пекина по Тайваню.

