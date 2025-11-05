Захарова поглузувала з трагедії в Італії: в Офісі президента відреагували

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак різко відреагував на цинічні висловлювання речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка дозволила собі глузування з трагедії в Італії, де внаслідок обвалу історичної вежі в Римі загинула людина.

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак у своєму дописі в мережі X зазначив, що подібні заяви Марії Захарової демонструють справжню сутність російської дипломатії.

"Коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а те, що залишилося від репутації Росії. Точніше, падає її нахабна маска. Кожен вульгарний напад на цивілізацію – це черговий акт самовикриття", — написав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Росія "отруює світ ненавистю та глузуванням", а будь-які спроби приховати моральну деградацію Кремля будуть марні. Також Єрмак висловив співчуття родині загиблого, побажав одужання постраждалим і подякував Італії за її тверду позицію на підтримку України.

Трагедія сталася 3 листопада, коли в центрі Риму частково обвалилася історична вежа Торре-дей-Конті, що датується 13 століттям. Унаслідок інциденту троє людей отримали поранення, а один робітник помер у лікарні.

Марія Захарова, коментуючи трагедію, заявила, що вежа обвалилася, бо "Італія витрачає кошти платників податків не на власну країну, а на війну", натякаючи на допомогу Україні. Ці слова викликали різку реакцію в Римі, адже МЗС Італії викликало російського посла та вручило йому ноту протесту.

