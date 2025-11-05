logo

BTC/USD

103670

ETH/USD

3393.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Захарова посмеялась над трагедией в Италии: в Офисе президента отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова посмеялась над трагедией в Италии: в Офисе президента отреагировали

Андрей Ермак резко отреагировал на заявление Марии Захаровой, которая посмеялась над обвалом башни в Риме

5 ноября 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак резко отреагировал на циничные высказывания пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая позволила себе насмешки над трагедией в Италии, где в результате обрушения исторической башни в Риме погиб человек.

Захарова посмеялась над трагедией в Италии: в Офисе президента отреагировали

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в своем сообщении в сети X отметил, что подобные заявления Марии Захаровой демонстрируют подлинную сущность российской дипломатии.

"Когда спикер МИД России смеется над трагедией в Риме, разрушается не башня, а то, что осталось от репутации России. Точнее, падает ее наглая маска. Каждое пошлое нападение на цивилизацию – это очередной акт саморазоблачения", — написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Россия "отравляет мир ненавистью и насмешкой", а любые попытки скрыть моральную деградацию Кремля будут тщетны. Также Ермак выразил соболезнования семье погибшего, пожелал выздоровления пострадавшим и поблагодарил Италию за ее твердую позицию в поддержку Украины.

Трагедия произошла 3 ноября, когда в центре Рима частично обрушилась историческая башня Торре-дей-Конти, датируемая 13 веком. В результате инцидента три человека получили ранения, а один рабочий скончался в больнице.

Мария Захарова, комментируя трагедию, заявила, что башня рухнула, потому что "Италия тратит средства налогоплательщиков не на собственную страну, а на войну", намекая на помощь Украине. Эти слова вызвали резкую реакцию в Риме, ведь МИД Италии вызвал российского посла и вручил ему ноту протеста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии назвали спикер МИД РФ Захарову "мерзостью".

Также "Комментарии" писали, что Захарова отреагировала на угрозы Макрона в отношении России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andriyyermak/status/1985785220491006319
Теги:

Новости

Все новости