Захарова посмеялась над трагедией в Италии: в Офисе президента отреагировали

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак резко отреагировал на циничные высказывания пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая позволила себе насмешки над трагедией в Италии, где в результате обрушения исторической башни в Риме погиб человек.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в своем сообщении в сети X отметил, что подобные заявления Марии Захаровой демонстрируют подлинную сущность российской дипломатии.

"Когда спикер МИД России смеется над трагедией в Риме, разрушается не башня, а то, что осталось от репутации России. Точнее, падает ее наглая маска. Каждое пошлое нападение на цивилизацию – это очередной акт саморазоблачения", — написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Россия "отравляет мир ненавистью и насмешкой", а любые попытки скрыть моральную деградацию Кремля будут тщетны. Также Ермак выразил соболезнования семье погибшего, пожелал выздоровления пострадавшим и поблагодарил Италию за ее твердую позицию в поддержку Украины.

Трагедия произошла 3 ноября, когда в центре Рима частично обрушилась историческая башня Торре-дей-Конти, датируемая 13 веком. В результате инцидента три человека получили ранения, а один рабочий скончался в больнице.

Мария Захарова, комментируя трагедию, заявила, что башня рухнула, потому что "Италия тратит средства налогоплательщиков не на собственную страну, а на войну", намекая на помощь Украине. Эти слова вызвали резкую реакцию в Риме, ведь МИД Италии вызвал российского посла и вручил ему ноту протеста.

