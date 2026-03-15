Головна Новини Політика зовнішня політика З'явилася реакція України на погрози Ірану, який назвав країну "законною ціллю"
З'явилася реакція України на погрози Ірану, який назвав країну "законною ціллю"

Речник МЗС Георгій Тихий назвав абсурдними заяви іранського політика, що територія України є "законною ціллю" для Ірану.

15 березня 2026, 07:05
Автор:
avatar

Slava Kot

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на різкі заяви іранських посадовців, які пригрозили Україні, назвавши її територію "законною ціллю". У Києві такі слова назвали безпідставними та абсурдними.

З'явилася реакція України на погрози Ірану, який назвав країну "законною ціллю"

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

Речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий наголосив, що саме іранський режим роками підтримує російську агресію проти України, зокрема Тегеран постачає Росії безпілотники та технології, які використовуються для ударів по українських містах.

"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якісь представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН", — відповів Тихий.

Дипломат також порівняв риторику Тегерана з ситуацією, коли злочинець намагається виправдати свої дії посиланням на закон. На його думку, такі заяви лише підкреслюють суперечливість позиції іранської влади.

Таким чином в МЗС України відреагували на слова голови парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрагіма Азізі. Напередодні він заявив, що Україна нібито стала учасником конфлікту на Близькому Сході через підтримку Ізраїлю. Іранський політик стверджував, що в такому разі територія України може розглядатися як "законна ціль" відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1151699.html
