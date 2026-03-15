logo

BTC/USD

71503

ETH/USD

2108.49

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Появилась реакция Украины на угрозы Ирана, который назвал страну "законной целью"
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция Украины на угрозы Ирана, который назвал страну "законной целью"

Спикер МИД Георгий Тихий назвал абсурдными заявления иранского политика, что территория Украины является "законной целью" для Ирана.

15 марта 2026, 07:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на резкие заявления иранских чиновников, пригрозивших Украине, назвав ее территорию "законной целью". В Киеве такие слова назвали безосновательными и абсурдными.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Представитель украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что именно иранский режим годами поддерживает российскую агрессию против Украины, в частности, Тегеран поставляет России беспилотники и технологии, которые используются для ударов по украинским городам.

"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда какие-то представители этого режима угрожают Украине и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", — ответил Тихий.

Дипломат также сравнил риторику Тегерана с ситуацией, когда преступник пытается оправдать свои действия ссылкой на закон. По его мнению, подобные заявления лишь подчеркивают противоречивость позиции иранских властей.

Таким образом, в МИД Украины отреагировали на слова председателя парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрагима Азизе. Накануне он заявил, что Украина стала участником конфликта на Ближнем Востоке из-за поддержки Израиля. Иранский политик утверждал, что в таком случае территория Украины может рассматриваться как "законная цель" в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1151699.html
Теги:

Новости

Все новости