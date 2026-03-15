Появилась реакция Украины на угрозы Ирана, который назвал страну "законной целью"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на резкие заявления иранских чиновников, пригрозивших Украине, назвав ее территорию "законной целью". В Киеве такие слова назвали безосновательными и абсурдными.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Представитель украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что именно иранский режим годами поддерживает российскую агрессию против Украины, в частности, Тегеран поставляет России беспилотники и технологии, которые используются для ударов по украинским городам.

"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда какие-то представители этого режима угрожают Украине и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", — ответил Тихий.

Дипломат также сравнил риторику Тегерана с ситуацией, когда преступник пытается оправдать свои действия ссылкой на закон. По его мнению, подобные заявления лишь подчеркивают противоречивость позиции иранских властей.

Таким образом, в МИД Украины отреагировали на слова председателя парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрагима Азизе. Накануне он заявил, что Украина стала участником конфликта на Ближнем Востоке из-за поддержки Израиля. Иранский политик утверждал, что в таком случае территория Украины может рассматриваться как "законная цель" в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

