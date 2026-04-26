З’явилася перша реакція України на стрільбу на заході, де був Трамп

Україна офіційно відреагувала на інцидент зі стріляниною у Вашингтоні, який стався під час вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі за участі президента США Дональда Трампа. Після звуків пострілів американського лідера, віцепрезидента Джей Ді Венса, першу леді Меланію Трамп та інших високопосадовців терміново евакуювали із зали.

Момент, коли відбулася стрілянина. Кадр з відео

Першу реакцію Києва озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своїй заяві він засудив насильство та висловив полегшення, що ніхто з ключових учасників заходу не постраждав.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому. З полегшенням сприймаємо, що президент США Дональд Трамп, Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали. Таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", — заявив очільник МЗС.

Раніше стало відомо, що серед присутніх на заході була й посолка України у США Ольга Стефанішина. Вона опублікувала фото, зроблені незадовго до інциденту та після нього, повідомивши, що нападник намагався прорватися до зали, однак був знешкоджений охороною.

За даними американських ЗМІ, стрілянина сталася у готелі Washington Hilton, де проходила щорічна вечеря за участі політиків, журналістів та урядовців. Після перших пострілів агенти Секретної служби оперативно вивели Трампа та інших високопоставлених гостей, а частина присутніх ховалася під столами.

Підозрюваним у нападі став 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Поліція повідомила, що він мав при собі дробовик, пістолет і кілька ножів. Під час затримання пролунало від п’яти до восьми пострілів.

