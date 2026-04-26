З'явилася перша реакція України на стрільбу на заході, де був Трамп
З’явилася перша реакція України на стрільбу на заході, де був Трамп

Андрій Сибіга засудив стрілянину у Вашингтоні під час вечері за участі Дональда Трампа. Що відомо про інцидент та реакцію України.

26 квітня 2026, 11:05
Україна офіційно відреагувала на інцидент зі стріляниною у Вашингтоні, який стався під час вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі за участі президента США Дональда Трампа. Після звуків пострілів американського лідера, віцепрезидента Джей Ді Венса, першу леді Меланію Трамп та інших високопосадовців терміново евакуювали із зали.

Момент, коли відбулася стрілянина. Кадр з відео

Першу реакцію Києва озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своїй заяві він засудив насильство та висловив полегшення, що ніхто з ключових учасників заходу не постраждав.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому. З полегшенням сприймаємо, що президент США Дональд Трамп, Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали. Таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", — заявив очільник МЗС.

Раніше стало відомо, що серед присутніх на заході була й посолка України у США Ольга Стефанішина. Вона опублікувала фото, зроблені незадовго до інциденту та після нього, повідомивши, що нападник намагався прорватися до зали, однак був знешкоджений охороною.

За даними американських ЗМІ, стрілянина сталася у готелі Washington Hilton, де проходила щорічна вечеря за участі політиків, журналістів та урядовців. Після перших пострілів агенти Секретної служби оперативно вивели Трампа та інших високопоставлених гостей, а частина присутніх ховалася під столами.

Підозрюваним у нападі став 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Поліція повідомила, що він мав при собі дробовик, пістолет і кілька ножів. Під час затримання пролунало від п’яти до восьми пострілів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв першу реакцію Трампа після стрілянини у Вашингтоні.

Також "Коментарі" писали, що нападник у США розкрив свою ціль: кого хотів убити на заході з Трампом.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2048305912377491629
