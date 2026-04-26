Появилась первая реакция Украины на стрельбу на мероприятии, где находился Трамп

Украина официально отреагировала на инцидент со стрельбой в Вашингтоне, который произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональда Трампа. После звуков выстрелов американского лидера, вице-президента Джей Ди Венса, первую леди Меланию Трамп и других чиновников срочно эвакуировали из зала.

Момент, когда произошла стрельба. Кадр с видео

Первую реакцию Киева озвучил министр иностранных дел Андрей Сибига. В своем заявлении он осудил насилие и выразил облегчение, что никто из ключевых участников мероприятия не пострадал.

"Мы осуждаем стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома. С облегчением воспринимаем, что президент США Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и другие участники не пострадали. Такое насилие не имеет оправдания и не должно иметь места в демократическом обществе", — заявил глава МИД.

Ранее стало известно, что среди присутствовавших на мероприятии была и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Она опубликовала фото, сделанные незадолго до инцидента и после него, сообщив, что нападавший пытался прорваться в зал, однако был обезврежен охраной.

По данным американских СМИ, стрельба произошла в гостинице Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с участием политиков, журналистов и чиновников. После первых выстрелов агенты Секретной службы оперативно вывели Трампа и других высокопоставленных гостей, а часть собравшихся скрывалась под столами.

Подозреваемым в нападении стал 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Полиция сообщила, что у него были дробовик, пистолет и несколько ножей. Во время задержания раздалось от пяти до восьми выстрелов.

