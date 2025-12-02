logo_ukra

Японія дає Україні 27 мільйонів доларів: гроші підуть на два важливі напрями
НОВИНИ

Японія дає Україні 27 мільйонів доларів: гроші підуть на два важливі напрями

Японія розпочинає масштабну грантову програму для України, що стосуватиметься розмінування та медичної сфери

2 грудня 2025, 17:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Японія виділить 27 мільйонів доларів США на грантову програму, яка має суттєво посилити спроможності системи українського МВС. 

Японія дає Україні 27 мільйонів доларів: гроші підуть на два важливі напрями

Ігор Клименко та Масаші Накаґоме. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про розмінування та медичну сферу. Про це після зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, кошти виділятимуться на два важливих напрями — гуманітарне розмінування (23,6 млн доларів США) та медицину (понад 3 млн доларів). 

"Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу. Тому підтримка для найбільшого національного оператора з розмінування — ДСНС — тут критично необхідна", — зазначив міністр.

Рятувальники, зокрема, отримають:

• машини механізованого розмінування;

• роботизовані комплекси;

• обладнання для підводного розмінування;

• техніку та запчастини для їх обслуговування та ремонту.

Планується також облаштувати вісім мобільних класів безпеки для навчання дітей, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

У межах допомоги медичній сфері заклади системи МВС отримають сучасне обладнання для хірургії, стабілізації постраждалих та відновлення після травм. 

"Це про шанс. Про врятовані життя. Про те, щоб кожен наш захисник отримав медичну допомогу на найвищому рівні. Започаткована програма — про життя людей та безпеку громад, про нашу стійкість. І є продовженням послідовної підтримки Японії", — додав Клименко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міністерство оборони України намагається зосередити зусилля на забезпеченні рівного доступу до робіт із розмінування для різних груп населення, зокрема ветеранів, жінок, людей з інвалідністю та тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів. 



Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA
