Япония дает Украине 27 миллионов долларов: деньги пойдут на два важных направления

Япония выделит 27 миллионов долларов США на грантовую программу, которая должна существенно усилить возможности системы украинского МВД.

Игорь Клименко и Масаши Накагоме. Фото: из открытых источников

Речь идет о разминировании и медицинской сфере. Об этом после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Масаши Накагоме сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, средства будут выделяться на два важных направления — гуманитарное разминирование (23,6 млн. долларов США) и медицину (свыше 3 млн. долларов).

"Украина сегодня – одна из самых заминированных стран мира. Поэтому поддержка для крупнейшего национального оператора по разминированию – ГСЧС – здесь критически необходима", — отметил министр.

Спасатели, в частности, получат :

• машины механизированного разминирования;

• роботизированные комплексы;

• оборудование для подводного разминирования;

• технику и запчасти для их обслуживания и ремонта.

Планируется также обустроить восемь мобильных классов безопасности для обучения детей, как поступать при обнаружении взрывоопасных предметов.

В рамках помощи в медицинской сфере учреждения системы МВД получат современное оборудование для хирургии, стабилизации пострадавших и восстановление после травм.

"Это о шансе. О спасенных жизнях. О том, чтобы каждый наш защитник получил медицинскую помощь на самом высоком уровне. Начатая программа – о жизни людей и безопасности громад, о нашей устойчивости. И является продолжением последовательной поддержки Японии", – добавил Клименко.

