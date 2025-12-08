Як оновлена стратегія США змінює роль України в Європі: який шанс з'явився у Києва

Оновлена стратегія національної безпеки США, підготовлена адміністрацією Дональда Трампа, може суттєво підвищити цінність України для Європи. У 33-сторінковому документі Росія вже не фігурує як прямий виклик для національної безпеки США, а подається скоріше як стратегічний партнер. Водночас критика лунає на адресу низки європейських урядів за "пригнічення свободи слова" та політичної опозиції, а також за "нереалістичні очікування" щодо перебігу війни Росії проти України.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков відзначає, що зміна позиції США змушує Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Для України НАТО, де Європа змушена перейняти на себе відповідальність за свою безпеку вже в 2027 році, це можливість. Поки НАТО є так як зараз де всі розраховують на США означає що Європі не треба виходити із зони комфорту в плані підтримки Україні. Всім зручно ховатися за нами перекладаючи відповідальність і при цьому мінімізуючи до комфортного власне залучення", — вказує Бєлєсков.

Аналітик зауважує, що зменшення ролі США у безпекових питаннях робить Україну більш цінною для європейських країн.

"Коли з рівняння прибрати США або зменшити їхню роль нижче критичного рівня, цінність України значно зростає. І сидіти в зоні комфорту Європі не так щоб вийде", — додає аналітик.

Документ адміністрації Трампа також наголошує на важливості досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні та забезпеченні її функціонування як "життєздатної держави". Це кардинально відрізняється від попередніх стратегій, де Росія визнавалася головною загрозою міжнародній стабільності та демократії.

