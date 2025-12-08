Як оновлена стратегія США змінює роль України в Європі: який шанс з'явився у Києва

Рубрики
Оновлена стратегія національної безпеки США, підготовлена адміністрацією Дональда Трампа, може суттєво підвищити цінність України для Європи. У 33-сторінковому документі Росія вже не фігурує як прямий виклик для національної безпеки США, а подається скоріше як стратегічний партнер. Водночас критика лунає на адресу низки європейських урядів за "пригнічення свободи слова" та політичної опозиції, а також за "нереалістичні очікування" щодо перебігу війни Росії проти України.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков відзначає, що зміна позиції США змушує Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.
Аналітик зауважує, що зменшення ролі США у безпекових питаннях робить Україну більш цінною для європейських країн.
Документ адміністрації Трампа також наголошує на важливості досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні та забезпеченні її функціонування як "життєздатної держави". Це кардинально відрізняється від попередніх стратегій, де Росія визнавалася головною загрозою міжнародній стабільності та демократії.
