Как обновленная стратегия США меняет роль Украины в Европе: какой шанс появился у Киева

Slava Kot
Обновленная стратегия национальной безопасности США, подготовленная администрацией Дональда Трампа, может существенно повысить ценность Украины для Европы. В 33-страничном документе Россия уже не фигурирует как прямой вызов национальной безопасности США, а подается скорее как стратегический партнер. В то же время критика звучит в адрес ряда европейских правительств за "угнетение свободы слова" и политической оппозиции, а также "нереалистические ожидания" относительно войны России против Украины.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает, что смена позиции США вынуждает Европу брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Аналитик отмечает, что уменьшение роли США в вопросах безопасности делает Украину более ценной для европейских стран.
Документ администрации Трампа также отмечает важность достижения договоренностей о прекращении огня в Украине и обеспечении ее функционирования как "жизнеспособного государства". Это кардинально отличается от предыдущих стратегий, в которых Россия признавалась главной угрозой международной стабильности и демократии.
