Как обновленная стратегия США меняет роль Украины в Европе: какой шанс появился у Киева

Обновленная стратегия национальной безопасности США, подготовленная администрацией Дональда Трампа, может существенно повысить ценность Украины для Европы. В 33-страничном документе Россия уже не фигурирует как прямой вызов национальной безопасности США, а подается скорее как стратегический партнер. В то же время критика звучит в адрес ряда европейских правительств за "угнетение свободы слова" и политической оппозиции, а также "нереалистические ожидания" относительно войны России против Украины.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает, что смена позиции США вынуждает Европу брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

"Для Украины НАТО, где Европа вынуждена перенять ответственность за свою безопасность уже в 2027 году, это возможность. Пока НАТО есть так, как сейчас, где все рассчитывают на США, означает, что Европе не нужно выходить из зоны комфорта в плане поддержки Украины. Всем удобно прятаться за нами, перекладывая ответственность и при этом минимизируя к комфортному собственное привлечение", — указывает Белесков.

Аналитик отмечает, что уменьшение роли США в вопросах безопасности делает Украину более ценной для европейских стран.

"Когда из уравнения убрать США или снизить их роль ниже критического уровня, ценность Украины значительно растет. И сидеть в зоне комфорта Европе не так чтобы получится", — добавляет аналитик.

Документ администрации Трампа также отмечает важность достижения договоренностей о прекращении огня в Украине и обеспечении ее функционирования как "жизнеспособного государства". Это кардинально отличается от предыдущих стратегий, в которых Россия признавалась главной угрозой международной стабильности и демократии.

