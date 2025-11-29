logo_ukra

BTC/USD

90566

ETH/USD

3006.57

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Вже без Єрмака: кого Зеленський відправив до США на переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

Вже без Єрмака: кого Зеленський відправив до США на переговори

Bloomberg пише, що Умеров і Кислиця вже вирушили до Флориди на переговори з Віткоффом

29 листопада 2025, 08:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українська делегація вирушила до Флориди (США) для подальшого обговорення мирного плану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Вже без Єрмака: кого Зеленський відправив до США на переговори

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Раніше українську делегацію очолював екс-глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Тепер її очолив секретар РНБО України Рустем Умеров. Він разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Уіткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.  

Читайте також на порталі "Коментарі" — після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто справді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він був публічно запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Уіткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера та росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.                   

Також видання "Коментарі" повідомляло – спеціальний посланник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, не лише підігравав Москві у просування капітулянтського "мирного" плану, а й фактично зірвав поставки крилатих ракет Tomahawk Україні, давши поради помічникові російського диктатора Володимира. Як передає портал "Коментарі", про це пише американське видання The Wall Street Journal.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-28/ukrainian-team-heads-to-us-for-talks-with-trump-envoy-witkoff?srnd=phx-politics
Теги:

Новини

Всі новини