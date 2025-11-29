Вже без Єрмака: кого Зеленський відправив до США на переговори

Українська делегація вирушила до Флориди (США) для подальшого обговорення мирного плану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Раніше українську делегацію очолював екс-глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Тепер її очолив секретар РНБО України Рустем Умеров. Він разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Уіткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

