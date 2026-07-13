Військові не приховують обурення: пропонують жорсткі рішення щодо Польщі

У Польщі настрої щодо українців радикалізуються. Між країнами зараз напружені відносини, що відображається і на пересічних поляках та українцях.

Україна-Польща. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт, політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував ситуацію, яка сталася в Польщі. Він нагадав, що у Польщі чоловік ображав українських дітей в автобусі та вимагав "забиратися в Україну". У місті Бельсько-Бяла поляк почав кричати на підлітків, а згодом почав чіплятися до однієї з дівчат. Чоловік кричав на дівчат, щоб вони поверталися в Україну.

“Реакція України — ура, ми запускаємо щоденний потяг до Варшави! Європа стає ближче! Нехай якнайбільше українських жінок та дітей їздять до Польщі і через Польщу, де з них будуть знущатися! Нехай поляки більше заробляють на транзиті з України та продовжують знущатися!”, — так відреагував військовий на ситуацію з українцями в Польщі.

За його словами, така ситуація — сюр — який потяг до Варшави при таких відносинах.

“Треба коригувати маршрути, скасовувати ті що є до "зміни клімату". Зачиняти пункти перетину кордону з Польщею та відкривати альтернативні з іншими країнами”, — резюмував захисник України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міграційні настрої українців у Польщі залишаються однією з найгарячіших тем. Останні дані Eurostat демонструють цікаву тенденцію. Попри розмови про масовий відтік, кількість зареєстрованих шукачів притулку у Польщі тримається на позначці близько 970 тисяч осіб, проте внутрішня динаміка свідчить, що значна частина громадян їде далі на Захід або розглядає інші варіанти. Штучний інтелект спрогнозував, чи повернуться наші громадяни в Україну.



