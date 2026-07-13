Военные не скрывают возмущения: предлагают жесткие решения по Польше

В Польше настроения украинцев радикализируются. Между странами сейчас напряжены отношения, что отражается и на рядовых поляках и украинцах.

Украина-Польша. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт, политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию в Польше. Он напомнил, что в Польше мужчина обижал украинских детей в автобусе и требовал "забираться в Украину". В городе Бельско-Бяла поляк начал кричать на подростков, а впоследствии начал приставать к одной из девушек. Муж кричал на девушек, чтобы они возвращались в Украину.

"Реакция Украины — ура, мы запускаем ежедневный поезд в Варшаву! Европа становится ближе! Пусть больше украинских женщин и детей ездят в Польшу и через Польшу, где над ними будут издеваться! Пусть поляки больше зарабатывают на транзите из Украины и продолжают издеваться!", — так отреагировал военный на ситуацию с украинцами в Польше.

По его словам, такая ситуация — сюр — влечение в Варшаву при таких отношениях.

"Надо корректировать маршруты, отменять те, что есть до "изменения климата". Закрывать пункты пересечения границы с Польшей и открывать альтернативные с другими странами", — резюмировал защитник Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что миграционные настроения украинцев в Польше остаются одной из самых горячих тем. Последние данные Eurostat демонстрируют любопытную тенденцию. Несмотря на разговоры о массовом оттоке, количество зарегистрированных искателей убежища в Польше держится на отметке около 970 тысяч человек, однако внутренняя динамика свидетельствует, что значительная часть граждан едет дальше на Запад или рассматривает другие варианты. Искусственный интеллект спрогнозировал, вернутся ли наши граждане в Украину.



