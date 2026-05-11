Війна під контролем: Київ після зими вибив два важливих козирі, які були у Путіна

Кравцев Сергей
Україні вдалося вийти з дуже непростої зими з кращими позиціями. Про це свідчать показники: фронт стабілізовано, а відсоток збиття ворожих дронів підплигнув до 90%. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Андрій Сибіга.
Міністр заявив, що після минулої зими Україна стала сильнішою — насамперед завдяки підтримці партнерів.
За його словами, зараз Україна збиває до 90% повітряних об'єктів, якими Росія атакує країну.
Окрім успіхів у обороні, Андрій Сибіга також говорив про тиск на Москву.
Міністр акцентував, що приїхав до Брюсселя з відчуттям нового імпульсу. На порядку денному – безпека та зусилля для досягнення миру.
Він також розповів про нову роль Європи в мирному процесі. За його словами, головний трек переговорів відбувається під керівництвом США — і він залишається необхідним. Однак Європа може відігравати власну, додаткову роль.
