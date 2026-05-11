Війна під контролем: Київ після зими вибив два важливих козирі, які були у Путіна

Україні вдалося вийти з дуже непростої зими з кращими позиціями. Про це свідчать показники: фронт стабілізовано, а відсоток збиття ворожих дронів підплигнув до 90%. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Міністр заявив, що після минулої зими Україна стала сильнішою — насамперед завдяки підтримці партнерів.

"На полі бою ми стабілізували фронт. Ми стабілізували фронт, і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", — сказав топ-дипломат України.

За його словами, зараз Україна збиває до 90% повітряних об'єктів, якими Росія атакує країну.

Окрім успіхів у обороні, Андрій Сибіга також говорив про тиск на Москву.

"Ми також проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють", — повідомив міністр.

Міністр акцентував, що приїхав до Брюсселя з відчуттям нового імпульсу. На порядку денному – безпека та зусилля для досягнення миру.

"Ми намагаємось використати будь-яку можливість, щоб наблизити справедливий і всеосяжний мир", — зазначив Сибіга.

Він також розповів про нову роль Європи в мирному процесі. За його словами, головний трек переговорів відбувається під керівництвом США — і він залишається необхідним. Однак Європа може відігравати власну, додаткову роль.

"Ми говоримо не про альтернативний мирний трек, а про додатковий", — додав міністр.

