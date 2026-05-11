Война под контролем: Киев после зимы выбил два важных козыря, которые были у Путина

Украине удалось выйти из очень непростой зимы с лучшими позициями. Об этом свидетельствуют показатели: фронт стабилизирован, а процент сбития вражеских дронов подпрыгнул до 90%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что после прошлой зимы Украина стала сильнее – прежде всего благодаря поддержке партнеров.

"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт и также находимся в позиции, когда закрываем небо", — сказал топ-дипломат Украины.

По его словам, сейчас Украина сбивает до 90% воздушных объектов, по которым Россия атакует страну.

Кроме успехов в обороне, Андрей Сибига также говорил о давлении на Москву.

"Мы также проводим очень эффективные специальные дальнобойные санкции, и они работают", – сообщил министр.

Министр акцентировал, что приехал в Брюссель с ощущением нового импульса. В повестке дня – безопасность и усилия для достижения мира.

"Мы пытаемся использовать любую возможность, чтобы приблизить справедливый и всеобъемлющий мир", — отметил Сибига.

Он также рассказал о новой роли Европы в мирном процессе. По его словам, главный трек переговоров проходит под руководством США — и он остается необходимым. Однако Европа может играть свою дополнительную роль.

"Мы говорим не об альтернативном мирном треке, а о дополнительном", — добавил министр.

Читайте на портале "Комментарии" — друг Путина возвращается в большую игру: в Германии внезапно изменили позицию по переговорам с РФ.



