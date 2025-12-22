Викрадення росіянами цивільних на Сумщині: Україна виставила РФ жорстку вимогу

Рубрики
Офіційний Київ вимагає від Кремля негайно повернути мирних жителів села Грабовського на Сумщині, яких викрали російські загарбники. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву на своїй сторінці в Х зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
Міністр зазначив, що російські окупанти викрали із села Грабовського п'ять десятків цивільних осіб, переважно літніх жінок.
У заяві звертається увага, що Україна закликає всі держави та міжнародні організації приєднатися до вимоги звільнення безневинних цивільних осіб, викрадених із їхніх будинків. Він додав, що цей військовий злочин вже переслідується в Україні і "має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні".
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська в ніч проти 20 грудня зайшли до прикордонного села Грабовське, розташованого безпосередньо на лінії державного кордону. Про це повідомляє "Кордон.Медіа" з посиланням на власні перевірені джерела.
За наявною інформацією, в селі знаходилися громадяни, які раніше офіційно відмовилися від евакуації. Йдеться про трохи більше 50 людей. Усі їх російські військові вивезли на територію РФ для так званих "фільтраційних заходів".