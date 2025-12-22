Викрадення росіянами цивільних на Сумщині: Україна виставила РФ жорстку вимогу

Офіційний Київ вимагає від Кремля негайно повернути мирних жителів села Грабовського на Сумщині, яких викрали російські загарбники. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву на своїй сторінці в Х зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Міністр зазначив, що російські окупанти викрали із села Грабовського п'ять десятків цивільних осіб, переважно літніх жінок.

"Такими середньовічними нападами путінська Росія демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ, "Боко Харам" чи "Хамас". Ми вимагаємо повернути наших цивільних заручників додому. Ці п'ятдесят осіб та тисячі інших цивільних осіб, примусово депортованих до Росії, включаючи українських дітей", — написав він.

У заяві звертається увага, що Україна закликає всі держави та міжнародні організації приєднатися до вимоги звільнення безневинних цивільних осіб, викрадених із їхніх будинків. Він додав, що цей військовий злочин вже переслідується в Україні і "має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні".

"Це також підкреслює постійну загрозу життю поряд з Росією. Ось чому Україна потребує справжнього, тривалого світу. Життя поряд з терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", — резюмував міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська в ніч проти 20 грудня зайшли до прикордонного села Грабовське, розташованого безпосередньо на лінії державного кордону. Про це повідомляє "Кордон.Медіа" з посиланням на власні перевірені джерела.

За наявною інформацією, в селі знаходилися громадяни, які раніше офіційно відмовилися від евакуації. Йдеться про трохи більше 50 людей. Усі їх російські військові вивезли на територію РФ для так званих "фільтраційних заходів".



