Похищение россиянами гражданских на Сумщине: Украина выставила РФ жесткое требование

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Киев требует от Кремля немедленно вернуть мирных жителей села Грабовского Сумской области, которых похитили российские захватчики. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на своей странице в Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что российские оккупанты похитили из села Грабовского пять десятков гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин.
В заявлении обращается внимание, что Украина призывает все государства и международные организации присоединиться к требованию освобождения невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Он добавил, что данное военное преступление уже преследуется в Украине и "должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне".
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска в ночь на 20 декабря зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Об этом сообщает "Кордон.Медиа" со ссылкой на собственные проверенные источники.
По имеющейся информации, в селе находились гражданские жители, ранее официально отказавшиеся от эвакуации. Речь идет о чуть более 50 человек. Всех их российские военные вывезли на территорию РФ для так называемых "фильтрационных мер".