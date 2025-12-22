logo

BTC/USD

88945

ETH/USD

3025.76

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Похищение россиянами гражданских на Сумщине: Украина выставила РФ жесткое требование
commentss НОВОСТИ Все новости

Похищение россиянами гражданских на Сумщине: Украина выставила РФ жесткое требование

В МИД сравнили похищение россиянами гражданских на Сумщине со средневековыми нападениями

22 декабря 2025, 07:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Киев требует от Кремля немедленно вернуть мирных жителей села Грабовского Сумской области, которых похитили российские захватчики. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на своей странице в Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Похищение россиянами гражданских на Сумщине: Украина выставила РФ жесткое требование

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что российские оккупанты похитили из села Грабовского пять десятков гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин.

"Такими средневековыми нападениями путинская Россия демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, "Боко Харам" или "Хамас". Мы требуем вернуть наших гражданских заложников домой. Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, принудительно депортированных в Россию, включая украинских детей", — написал украинский министр.

В заявлении обращается внимание, что Украина призывает все государства и международные организации присоединиться к требованию освобождения невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Он добавил, что данное военное преступление уже преследуется в Украине и "должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне".

"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Вот почему Украина нуждается в настоящем, длительном мире. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", — резюмировал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска в ночь на 20 декабря зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Об этом сообщает "Кордон.Медиа" со ссылкой на собственные проверенные источники.

По имеющейся информации, в селе находились гражданские жители, ранее официально отказавшиеся от эвакуации. Речь идет о чуть более 50 человек. Всех их российские военные вывезли на территорию РФ для так называемых "фильтрационных мер".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2002774245370220844?t=OcTPiKoM-pT-NHdxkcvS3w&s=19
Теги:

Новости

Все новости