Похищение россиянами гражданских на Сумщине: Украина выставила РФ жесткое требование

Официальный Киев требует от Кремля немедленно вернуть мирных жителей села Грабовского Сумской области, которых похитили российские захватчики. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на своей странице в Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что российские оккупанты похитили из села Грабовского пять десятков гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин.

"Такими средневековыми нападениями путинская Россия демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, "Боко Харам" или "Хамас". Мы требуем вернуть наших гражданских заложников домой. Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, принудительно депортированных в Россию, включая украинских детей", — написал украинский министр.

В заявлении обращается внимание, что Украина призывает все государства и международные организации присоединиться к требованию освобождения невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Он добавил, что данное военное преступление уже преследуется в Украине и "должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне".

"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Вот почему Украина нуждается в настоящем, длительном мире. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", — резюмировал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска в ночь на 20 декабря зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Об этом сообщает "Кордон.Медиа" со ссылкой на собственные проверенные источники.

По имеющейся информации, в селе находились гражданские жители, ранее официально отказавшиеся от эвакуации. Речь идет о чуть более 50 человек. Всех их российские военные вывезли на территорию РФ для так называемых "фильтрационных мер".



