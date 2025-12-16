Відкладати більше не можна: Сибіга назвав питання, яке потрібно вирішити вже на цьому тижні

Рішення про надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів є нагальним і має бути ухвалене вже цього тижня. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своїй публікації, наголосивши на критичній важливості такого кроку для подальшої підтримки країни.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС закликав міжнародних партнерів перейти до повного використання заблокованих активів Російської Федерації на користь України. За його словами, існує щонайменше п’ять ключових причин, чому рішення не можна відкладати.

Передусім, як зазначив Андрій Сибіга, російський диктатор Володимир Путін розраховує на розкол і слабкість Європи та сподівається на поступове зменшення підтримки України. Використання російських активів, за його переконанням, зруйнує ці очікування і змусить Кремль переглянути власні розрахунки.

Міністр підкреслив, що такий крок також посилить суверенітет і єдність Європи, продемонструвавши її спроможність діяти як потужний геополітичний гравець. Це стане чітким сигналом, що спроби підірвати безпеку континенту шляхом агресії проти суверенної держави матимуть серйозні наслідки.

Окремо Сибіга наголосив, що рішення забезпечить Україні довгострокову фінансову підтримку, сприятиме підвищенню самодостатності держави та підтримає моральний дух українського суспільства в критичний період війни. Він також назвав це питанням справедливості, адже саме агресор має компенсувати завдані збитки, а не європейські платники податків.

Крім того, за словами міністра, повне використання заморожених активів РФ не зашкодить мирному процесу. Навпаки, воно посилить позиції України за столом переговорів і збільшить тиск на Москву, створюючи додаткові стимули для досягнення справедливого миру.

