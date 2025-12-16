Откладывать больше нельзя: Сибига назвал вопрос, который нужно решить уже на этой неделе

Решение о предоставлении Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов является неотложным и должно быть принято уже на этой неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей публикации, отметив критическую важность такого шага для дальнейшей поддержки страны.

Глава МИД призвал международных партнеров перейти к полному использованию заблокированных активов Российской Федерации в пользу Украины. По его словам, существует не менее пяти ключевых причин, почему решение нельзя откладывать.

В первую очередь, как отметил Андрей Сибига, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на раскол и слабость Европы и надеется на постепенное уменьшение поддержки Украины. Использование российских активов, по его убеждению, разрушит эти ожидания и заставит Кремль пересмотреть свои расчеты.

Министр подчеркнул, что такой шаг также усугубит суверенитет и единство Европы, продемонстрировав ее способность действовать как мощный геополитический игрок. Это станет четким сигналом, что попытки подорвать безопасность континента путем агрессии против суверенного государства будут иметь серьезные последствия.

Отдельно Сибига подчеркнул, что решение обеспечит Украине долгосрочную финансовую поддержку, будет способствовать повышению самодостаточности государства и поддержит моральный дух украинского общества в критический период войны. Он также назвал это вопросом справедливости, ведь именно агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а не европейские налогоплательщики.

Кроме того, по словам министра, полное использование замороженных активов РФ не помешает мирному процессу. Напротив, оно усилит позиции Украины за столом переговоров и увеличит давление на Москву, создавая дополнительные стимулы для достижения справедливого мира.

