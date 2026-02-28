logo_ukra

Вибухи біля символу Дубая: іранські дрони пролетіли поряд із Бурдж-Халіфою (ВІДЕО)
Вибухи біля символу Дубая: іранські дрони пролетіли поряд із Бурдж-Халіфою (ВІДЕО)

Вибухи пролунали неподалік найвищої вежі світу, у мережі з’явилися кадри безпілотника біля хмарочоса.

28 лютого 2026, 20:54
Автор:
avatar

Проніна Анна

Іранські ракети та дрони-камікадзе під час масованої атаки по Об’єднаних Арабських Еміратах наблизилися до одного з головних символів країни – Бурдж-Халіфа у Дубаї. У соцмережах поширюється відео, на якому безпілотник пролітає поблизу найвищої будівлі світу.

Вибухи біля символу Дубая: іранські дрони пролетіли поряд із Бурдж-Халіфою (ВІДЕО)

Масована атака на ОАЕ – загибель цивільного та заява Міноборони про балістичні ракети (ВІДЕО)

За словами очевидців, вибухи лунали в районах, розташованих неподалік центру міста та хмарочоса. Офіційного підтвердження щодо прямого влучання в об’єкт наразі немає. Водночас сама поява ударних засобів поблизу туристичного серця Дубая спричинила широкий резонанс.

Міністерство оборони ОАЕ офіційно заявило, що країна зазнала "відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет". За інформацією відомства, системи протиповітряної оборони перехопили кілька ракет, а також відбили нову хвилю атак.

Попри роботу ППО, внаслідок падіння уламків загинула одна цивільна особа азійського походження. У різних районах країни зафіксовано пожежі, кадри з місця подій активно поширюють очевидці.

У Міноборони наголосили, що напад є грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права. ОАЕ залишають за собою право реагувати на ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів.

Бурдж-Халіфа має висоту 828 метрів і 163 поверхи. Це не лише архітектурний рекордсмен, а й ключовий туристичний магніт регіону. Потенційна загроза в його районі означає серйозний удар по безпековому іміджу країни та може мати наслідки для туристичної галузі й авіасполучення.

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а подальший розвиток подій може вплинути на стабільність у регіоні та міжнародну безпеку.

Читайте також в "Коментарях", скільки часу триватиме військова операція США в Ірані та як  вона може вплинути на Україну. 



