Взрывы у символа Дубая: иранские дроны пролетели рядом с Бурдж-Халифой (ВИДЕО)

Иранские ракеты и дроны-камикадзе во время массированной атаки по Объединенным Арабским Эмиратам приблизились к одному из главных символов страны – Бурдж-Халифу в Дубае. В соцсетях распространяется видео, на котором беспилотник пролетает вблизи самого высокого здания мира.

Массированная атака на ОАЭ – гибель гражданского и заявление Минобороны о баллистических ракетах (ВИДЕО)

По словам очевидцев, взрывы раздавались в районах, расположенных неподалеку от центра города и небоскреба. Официального подтверждения прямого попадания в объект пока нет. В то же время само появление ударных средств вблизи туристического сердца Дубая повлекло за собой широкий резонанс.

Министерство обороны ОАЭ официально заявило, что страна подверглась "откровенному нападению с использованием иранских баллистических ракет". По информации ведомства, системы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет, а также отразили новую волну атак.

Несмотря на работу ПВО, в результате падения обломков погибло одно гражданское лицо азиатского происхождения . В разных районах страны зафиксированы пожары, кадры с места событий активно распространяют очевидцы.

В Минобороны подчеркнули, что нападение является грубым нарушением национального суверенитета и международного права. ОАЭ оставляют за собой право реагировать на эскалацию и принимать все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов.

Бурдж-Халифа имеет высоту 828 метров и 163 этажа. Это не только архитектурный рекордсмен, но ключевой туристический магнит региона. Потенциальная угроза в его районе означает серьезный удар по имиджу страны безопасности и может иметь последствия для туристической отрасли и авиасообщения.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а дальнейшее развитие событий может повлиять на стабильность в регионе и международную безопасность.

Читайте также в "Комментариях", с какого времени продлится военная операция США в Иране и как она может повлиять на Украину.