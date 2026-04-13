Вибори в Угорщині все переграли: які рекомендації для українців негайно скасувала Україна

Кравцев Сергей
Після завершення парламентських виборів в Угорщині МЗС України відмінило рекомендації для громадян утриматися від поїздок до цієї країни. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Угорщина. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат пояснив, у звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
За його словами, Київ розраховує, що результати виборів сприятимуть нормалізації відносин між країнами.
Міністр акцентував, Україна готова працювати над досягненням такої мети.
Також Сибіга наголосив, що вибір угорців ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди.
Водночас він закликав до реалістичних очікувань щодо подальших відносин.
прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах, завершивши своє 16-річне домінування у політиці країни. Перемогу здобув лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який за підсумками підрахунку майже всіх голосів отримує близько 138 місць у 199-місцевому парламенті – достатньо для конституційної більшості та масштабних реформ.