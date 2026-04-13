Выборы в Венгрии все переиграли: какие рекомендации для украинцев немедленно упразднила Украина

После завершения парламентских выборов в Венгрии МИД Украины отменило рекомендации для граждан воздержаться от поездок в эту страну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат объяснил, в связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предварительные рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

"Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", — сообщил Сибига.

По его словам, Киев рассчитывает, что результаты выборов будут способствовать нормализации отношений между странами.

Министр акцентировал, что Украина готова работать над достижением такой цели.

"Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и устрашения", — заявил глава МИД.

Также Сибига подчеркнул, что выбор венгров ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.

"Это симптоматично. Венгры четко сказали: достаточно. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику", — добавил он.

В то же время он призвал к реалистичным ожиданиям дальнейших отношений.

"Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению общего уважения и воплощению общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", — резюмировал Сибиг.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, завершив свое 16-летнее доминирование в политике страны. Победу одержал лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, который по итогам подсчета почти всех голосов получает около 138 мест в 199-местном парламенте – достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.



