Выборы в Венгрии все переиграли: какие рекомендации для украинцев немедленно упразднила Украина

Кравцев Сергей
После завершения парламентских выборов в Венгрии МИД Украины отменило рекомендации для граждан воздержаться от поездок в эту страну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Топ-дипломат объяснил, в связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предварительные рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
По его словам, Киев рассчитывает, что результаты выборов будут способствовать нормализации отношений между странами.
Министр акцентировал, что Украина готова работать над достижением такой цели.
Также Сибига подчеркнул, что выбор венгров ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.
В то же время он призвал к реалистичным ожиданиям дальнейших отношений.
Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, завершив свое 16-летнее доминирование в политике страны. Победу одержал лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, который по итогам подсчета почти всех голосов получает около 138 мест в 199-местном парламенте – достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.