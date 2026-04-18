Вибори в Угорщині все переграли: Сибіга закликав ЄС ухвалити два важливі рішення по Україні

Після фатальних для Віктора Орбана парламентських виборів в Угорщині з'явилась можливість розблокувати важливі рішення для України, зокрема щодо кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, а також щодо відкриття шести переговорних кластерів. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву у себе в Facebook зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Топ-дипломат України говорив про це зі своїми колегами з Австрії, Ісландії, Люксембургу на полях Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині.

За його словами, всі відзначають можливості для посилення Європи, які відкрилися після виборів в Угорщині.

"Обговорювали якнайшвидше розблокування критично важливих рішень: €90 млрд, 20 санкційний пакет, відкриття 6 переговорних кластерів. Час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду. Це піде на користь усім", – акцентував Андрій Сибіга.

впевнена перемога Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині викликала обережний оптимізм у Брюсселі та Києві. Як повідомляє Euractiv, зміна влади може розблокувати ключовий пакет фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро, який тривалий час утримувався через позицію Будапешта. Проте, доки новий лідер Угорщини вагається, а на горизонті вже з'являється новий блокувальник, яким може стати Словаччина. Чи отримає Україна кредит у 90 млрд? Що може стати вирішальним?

