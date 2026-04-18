Головна Новини Політика зовнішня політика Вибори в Угорщині все переграли: Сибіга закликав ЄС ухвалити два важливі рішення по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибори в Угорщині все переграли: Сибіга закликав ЄС ухвалити два важливі рішення по Україні

Андрій Сибіга у розмові з європейськими колегами наголсоив, що час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду

18 квітня 2026, 09:00
Кравцев Сергей

Після фатальних для Віктора Орбана парламентських виборів в Угорщині з'явилась можливість розблокувати важливі рішення для України, зокрема щодо кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, а також щодо відкриття шести переговорних кластерів. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву у себе в Facebook зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат України говорив про це зі своїми колегами з Австрії, Ісландії, Люксембургу на полях Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині.

За його словами, всі відзначають можливості для посилення Європи, які відкрилися після виборів в Угорщині.

"Обговорювали якнайшвидше розблокування критично важливих рішень: €90 млрд, 20 санкційний пакет, відкриття 6 переговорних кластерів. Час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанську блокаду. Це піде на користь усім", – акцентував Андрій Сибіга.

Читайте також на порталі "Коментарі" — впевнена перемога Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині викликала обережний оптимізм у Брюсселі та Києві. Як повідомляє Euractiv, зміна влади може розблокувати ключовий пакет фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро, який тривалий час утримувався через позицію Будапешта. Проте, доки новий лідер Угорщини вагається, а на горизонті вже з'являється новий блокувальник, яким може стати Словаччина. Чи отримає Україна кредит у 90 млрд? Що може стати вирішальним? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – антиукраїнська коаліція всередині ЄС посипалася: у Раді пояснили, що сталося.



Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1500104405023269&id=100050711722604
