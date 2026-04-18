Выборы в Венгрии все переиграли: Сибига призвал ЕС принять два важных решения по Украине

После роковых для Виктора Орбана парламентских выборов в Венгрии появилась возможность разблокировать важные решения для Украины, в частности, по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро, а также по открытию шести переговорных кластеров. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление у себя в Facebook сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига.

Топ-дипломат Украины говорил об этом со своими коллегами из Австрии, Исландии, Люксембурга на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

По его словам, все отмечают возможности для усиления Европы, открывшиеся после выборов в Венгрии.

"Обсуждали скорейшее разблокирование критически важных решений: €90 млрд, 20 санкционный пакет, открытие 6 переговорных кластеров. Пора снимать не только Ормузскую, но и Орбанскую блокаду. Это пойдет на пользу всем", — акцентировал Андрей Сибига.

