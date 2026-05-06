Важливий крок у відносинах з Угорщиною: Зеленський оголосив позитивні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення коштів і цінностей державного "Ощадбанку", які були затримані на території Угорщини у березні. За його словами, це стало важливим кроком у відносинах між двома країнами.

Володимир Зеленський у дописі в соцмережах зазначив, що угорська сторона повернула активи в повному обсязі. Раніше Києву вдалося домогтися звільнення українських інкасаторів, яких затримали разом із грошима. Тепер завершено і процес повернення фінансових ресурсів.

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності "Ощадбанку", що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок", — заявив Зеленський.

Інцидент стався на початку березня, коли угорські органи затримали українських інкасаторів у Будапешті. Згодом в Угорщині ухвалили рішення щодо можливості конфіскації коштів з інкасаторських автомобілів.

Зауважимо, що наразі прем’єр-міністром Угорщини досі лишається Віктор Орбан, який піде з посади в 9 травня. Саме тоді лідер партії "Тиса" Петер Мадяр фіційно стане прем'єр-міністром країни. Його партія отримала конституційну більшість на виборах 12 квітня 2026 року та покладе край 16-річному правлінню Орбана.

