Важливий крок у відносинах з Угорщиною: Зеленський оголосив позитивні новини

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення коштів і цінностей державного "Ощадбанку", які були затримані на території Угорщини у березні. За його словами, це стало важливим кроком у відносинах між двома країнами.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у дописі в соцмережах зазначив, що угорська сторона повернула активи в повному обсязі. Раніше Києву вдалося домогтися звільнення українських інкасаторів, яких затримали разом із грошима. Тепер завершено і процес повернення фінансових ресурсів.
Інцидент стався на початку березня, коли угорські органи затримали українських інкасаторів у Будапешті. Згодом в Угорщині ухвалили рішення щодо можливості конфіскації коштів з інкасаторських автомобілів.
Зауважимо, що наразі прем’єр-міністром Угорщини досі лишається Віктор Орбан, який піде з посади в 9 травня. Саме тоді лідер партії "Тиса" Петер Мадяр фіційно стане прем'єр-міністром країни. Його партія отримала конституційну більшість на виборах 12 квітня 2026 року та покладе край 16-річному правлінню Орбана.
